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GÜNCELLEME - Hatay'da kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

YARALILARDAN BİRİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-04 19:00:22 -
GÜNCELLEME - Hatay'da kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin iki araca çarpması sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Fatih Y'nin kullandığı 80 KP 144 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep kara yolunun Demrek mevkisinde kontrolden çıkarak seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Fatih Y. ile aynı araçtaki İdris K, Halil İ. ve Ali K. yaralandı.

Yaralılardan İdris K, kaldırıldığı Kırıkhan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.




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