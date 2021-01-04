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Aktüel GÜNCELLEME - Gaziantep'te hastaneden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Gaziantep'te hastaneden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2021-01-04 17:18:34 -
GÜNCELLEME - Gaziantep'te hastaneden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hastaneden cep telefonu çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık Devlet Hastanesinin tomografi odasındaki cep telefonunu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri İ.O'yu gözaltına aldı.

Üç suçtan arama kaydı bulunan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin tomografi odasındaki cep telefonunu çalma anları yer alıyor.

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