GÜNCELLEME - Gaziantep'te askeri araç devrildi: 5 asker yaralı
YARALI ASKERLERDEN ÜÇÜNÜN TABURCU EDİLMESİ EKLENDİ
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 1. Hudut Tabur Komutanlığı personelini taşıyan askeri araç, ilçe girişinde devrildi.
Kazada yaralanan 5 asker, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı 3 asker, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Tedavileri devam eden iki askerin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.