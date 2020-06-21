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Aktüel

GÜNCELLEME - Gaziantep'te askeri araç devrildi: 5 asker yaralı

YARALI ASKERLERDEN ÜÇÜNÜN TABURCU EDİLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-21 15:14:18 -
GÜNCELLEME - Gaziantep'te askeri araç devrildi: 5 asker yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 1. Hudut Tabur Komutanlığı personelini taşıyan askeri araç, ilçe girişinde devrildi.

Kazada yaralanan 5 asker, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı 3 asker, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tedavileri devam eden iki askerin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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