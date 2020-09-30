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Aktüel GÜNCELLEME - Gaziantep'te 950 polisin katılımıyla "torbacı" operasyonu
Aktüel

GÜNCELLEME - Gaziantep'te 950 polisin katılımıyla "torbacı" operasyonu

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-30 18:12:59 -
GÜNCELLEME - Gaziantep'te 950 polisin katılımıyla "torbacı" operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 950 polisin katılımıyla "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Terörle Mücadele şubelerinde görevli polislerin katılımıyla, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülenlere yönelik Vatan, Fırat, Akdere ve Beybahçe mahallelerindeki 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda kapıları açılmayan zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı, 950 polisin görev aldığı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada ise 1,2 kilogram esrar, 700 gram sentetik uyuşturucu, 150 uyuşturucu hap, 300 gram eroin ele geçirildi.

Mahallelerin ablukaya alındığı operasyon kapsamında aramalar sürüyor.

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