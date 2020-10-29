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Aktüel GÜNCELLEME - Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı
Aktüel

GÜNCELLEME - Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-29 13:33:07 -
GÜNCELLEME - Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı

PARİS (AA) - Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Fransız yetkililer, Nice'teki Notre Dame Kilisesi yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yetkililer, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırganın yakalandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından, Estrosi ile görüştükten sonra Bakanlıkta saldırıya ilişkin "kriz toplantısı" düzenlendiğini aktardı.

Fransa Terörle Mücadele Savcılığının da saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un olay yerine gideceği ifade edildi.

Ulusal Mecliste saldırıda yaşamını yitirenler için bir dakika saygı duruşunda bulunuldu.

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