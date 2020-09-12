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Aktüel GÜNCELLEME - Fransa'da aylar sonra düzenlenen sarı yeleklilerin gösterilerinde olaylar çıktı
Aktüel

GÜNCELLEME - Fransa'da aylar sonra düzenlenen sarı yeleklilerin gösterilerinde olaylar çıktı

GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-12 17:40:58 -
GÜNCELLEME - Fransa'da aylar sonra düzenlenen sarı yeleklilerin gösterilerinde olaylar çıktı

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler 4 ay sonra yeniden ülke genelinde gösteriler düzenlerken başkent Paris’teki eylemde 222 kişi gözaltına alındı.

Ülkede toplumsal ve siyasi sorunlara neden olan sarı yeleklilerin eylemleri Paris sokaklarını tekrar hareketlendirdi.

Paris’teki Wagram Meydanı’nda toplanan yüzlerce gösterici, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Meydanda ve çevresindeki caddelerde polis ile eylemciler arasında arbede yaşanırken polis çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Birkaç elektrikli scooterı, bir çöp bidonu ve bir aracı yakan eylemciler etrafa da zarar verdi. Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Bir grup gösterici de Bourse Meydanı’nda eylem yaptı.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkentteki gösteride 222 kişi gözaltına alındı.

Paris’teki eylemlerde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, sarı yeleklilerin gösteri yapma ihtimaline karşı Champs-Elysee Caddesi’nde de güvenlik önlemlerini artırdı.

Başkentteki eylemler nedeniyle de 30 kadar metro istasyonu kapatıldı.

Strazburg, Lyon, Bordeaux ve Toulouse gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.

Sarı yeleklilerin gösterileri akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlamış, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşmüştü.

Eylemlerdeki polis şiddeti ülkede tartışmalara neden olmuştu.

Gösteriler başladığından bu yana 11 kişi yaşamını yitirirken polisin müdahalesi sonucu 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.

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