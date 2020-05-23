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GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:34:03 -
GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin kente getirildiği ihbarı üzerine belirlenen bir aracı kent girişinde durdurdu.

Gözaltına alınan şüpheliler S.S. ve Ö.A'nın aracında narkotik madde arama köpeği "Lady" yardımıyla yapılan aramada, motor kısmına gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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