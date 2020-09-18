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Aktüel GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-18 13:46:44 -
GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan 5 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlıların üstleri ve evlerindeki aramada 286,83 gram esrar, 66,8 gram bonzai, 33,54 gram eroin, 0,37 gram metamfetamin, 61 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. "Uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli ise savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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