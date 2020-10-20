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Aktüel GÜNCELLEME - Eskişehir'de drone ile takip edilen uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
Aktüel

GÜNCELLEME - Eskişehir'de drone ile takip edilen uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:08:14 -
GÜNCELLEME - Eskişehir'de drone ile takip edilen uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin desteğiyle yapılan ve drone ile takip edilen baskınlarda ikisi kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 397,94 gram afyon sakızı, 181,52 gram sentetik uyuşturucu, 36,70 gram esrar, 1,90 gram eroin, 33 sentetik uyuşturucu hap ile iki hassas terazi ele geçirildi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalar sırasında bir evde buzdolabından uyuşturucu çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 7'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 1 şüpheli ise şubedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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