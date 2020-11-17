GÜNCELLEME - Erzurum merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu

ERZURUM (AA) - Erzurum merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı "şafak" operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Erzurum, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de uyuşturucu satıcısı 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen 16 adrese özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 120 polis ile "şafak" vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "torbacı" olarak adlandırılan 13 şüpheli yakalandı.

Kapıları "koçbaşı" ile kırılarak girilen ve narkotik dedektör köpeklerin de arama yaptığı adreslerde, 2 kurusıkı tabanca ve bunlara ait 109 fişek ile 978 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin gözaltına alındıkları illerdeki ifade işlemlerine başlandı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.