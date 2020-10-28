GÜNCELLEME - Erzincan'da 4,3 büyüklüğünde deprem

ANKARA/ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.16'da merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,79 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tercan ilçesindeki depremin ardından ekiplerce bölgede araştırma yapıldığını söyledi.

Makas, "Ekiplerin yaptığı çalışmada iki evde küçük çatlaklar oluştuğu belirlendi, herhangi bir yaralı ya da can kaybı yok. Ekiplerin bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürüyor." diye konuştu.