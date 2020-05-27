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GÜNCELLEME - Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı ÖLEN KİŞİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-27 01:48:21 -
GÜNCELLEME - Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı ÖLEN KİŞİ VE DETAYLAR EKLENDİ

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi Nevruz Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada, açılan ateş sonucu Bilal Ç, Mehmet G. ve Hasan A. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Bilal Ç. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, çevrede yaptıkları incelemede kavgada kullanılan pompalı tüfek ile iki tabancayı boş bir binada buldu.

Polis olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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