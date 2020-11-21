  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Elazığ'da evinde uyuşturucu ve sahte para ile yakalanan zanlı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Elazığ'da evinde uyuşturucu ve sahte para ile yakalanan zanlı tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-21 16:58:37 -
GÜNCELLEME - Elazığ'da evinde uyuşturucu ve sahte para ile yakalanan zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda, 1082 uyuşturucu hap ve 12 bin 550 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, narkotik köpek "Nina"nın tepki vermesi üzerine evin çatı katında yapılan aramada, 1082 uyuşturucu hap, 4 gram esrar ve 12 bin 550 lira sahte banknot bulundu.

Gözaltına alınan S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifa eden Ermeni bakandan başını yakan itiraf!
Gündem

İstifa eden Ermeni bakandan başını yakan itiraf! "O füzeleri Azerbaycan'a karşı kullandık"

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan istifa eden General Movses Hakopyan, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında nükleer..
Türkiye'den Rusya'yı korkutan doğalgaz hamlesi
Ekonomi

Türkiye'den Rusya'yı korkutan doğalgaz hamlesi

Türkiye'nin son dönemde gemilerle çeşitli ülkelerden taşınan sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) ağırlık vermesinin enerji piyasalarına etkisini..
BM'den korkutan uyarı: Milyonlarca insanı kaybedebiliriz
Dünya

BM'den korkutan uyarı: Milyonlarca insanı kaybedebiliriz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'in dünyanın on yıllardır gördüğü en kötü kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay