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GÜNCELLEME - Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda üst geçit çalışması

- Çalışmalar nedeniyle Mecidiyeköy istikametinde kapatılan D-100 Karayolu ile Haliç Köprüsü, yeniden trafiğe açıldı ÇALIŞMANIN TAMAMLANMASIYLA YOLUN TRAFİĞE AÇILMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-14 06:30:50 -
GÜNCELLEME - Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda üst geçit çalışması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, yolcu yoğunluğunu azaltmak ve engelli erişimini sağlamak amacıyla Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'na yapılacak yeni üst geçit için çalışma yapıldı.

Çalışma nedeniyle saat 00.00 itibarıyla D-100 Karayolu ile Haliç Köprüsü, tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Üst geçidin kurulacağı alana dev vinçlerle malzemeler taşındı.

Çalışmanın başladığı saatlerde Mecidiyeköy istikametinde yoğunluk oluşurken, trafik akışı Beylerbeyi Caddesi - Savaklar Caddesi üzerinden sağlandı.

Söz konusu çalışmalar saat 06.00 itibarıyla tamamlandı ve yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yolcu yoğunluğun azaltılması ve üst geçidin engelli kullanımına uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalar, 16 Ağustos'ta (cumartesiyi pazara bağlayan gece) 01.00-09.00 saatleri arasında da yapılacak.

Üst geçit çalışmaları nedeniyle bu saatlerde Avcılar yönü trafiğe kapatılacak ve trafik akışı Edirnekapı-Rami yol ayrımından, devamında ise İlk Bağlantı Yolu-Beylerbeyi üzerinden sağlanacak.

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