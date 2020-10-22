GÜNCELLEME - Diyarbakır'da HDP il ve ilçe binasında arama

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında HDP İl Başkanlığı ile Yenişehir ilçe binasında polis ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararına istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekipleri, HDP il ve ilçe binasında arama yapıyor.

Arama sırasında birçok örgütsel doküman, terör örgütü elebaşının posterleri ile terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ele geçirildi.

Her iki binada yapılan aramada, HDP Yenişehir İlçe Başkanı ile yöneticilerin de bulunduğu bazı partililer gözaltına alındı, cep telefonlarına el konuldu.

Ele geçirilen deliller torbalarla binadan çıkarıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için önünde oturma eylemini sürdürdüğü HDP il binası ile ilçe binasında polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.



