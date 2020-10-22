  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Diyarbakır'da HDP il ve ilçe binasında arama
Aktüel

GÜNCELLEME - Diyarbakır'da HDP il ve ilçe binasında arama

OPERASYONA İLİŞKİN DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-22 18:01:08 -
GÜNCELLEME - Diyarbakır'da HDP il ve ilçe binasında arama

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında HDP İl Başkanlığı ile Yenişehir ilçe binasında polis ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararına istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekipleri, HDP il ve ilçe binasında arama yapıyor.

Arama sırasında birçok örgütsel doküman, terör örgütü elebaşının posterleri ile terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ele geçirildi.

Her iki binada yapılan aramada, HDP Yenişehir İlçe Başkanı ile yöneticilerin de bulunduğu bazı partililer gözaltına alındı, cep telefonlarına el konuldu.

Ele geçirilen deliller torbalarla binadan çıkarıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için önünde oturma eylemini sürdürdüğü HDP il binası ile ilçe binasında polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hatay'da siren sesleri! Peş peşe açıklamalar geliyor
Gündem

Hatay'da siren sesleri! Peş peşe açıklamalar geliyor

Hatay'da çalan siren sesleri sosyal medyada gündem oldu. 'Saldırı olacak' şeklinde anonsların yapıldığı iddiaları sonrası yetkililer tarafın..
Böyle bir şey savaş tarihinde görülmedi! Aynı anda binden fazla SİHA'yla saldırdılar
Dünya

Böyle bir şey savaş tarihinde görülmedi! Aynı anda binden fazla SİHA'yla saldırdılar

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, Azerbaycan'ın kendilerinden 12 kat daha fazla olduğunu ve böyle bir şeyin sava..
Türkiye düşmanı Macron ve avenesini çıldıracak! Fransız dergi her şeyi itiraf etti
Gündem

Türkiye düşmanı Macron ve avenesini çıldıracak! Fransız dergi her şeyi itiraf etti

Fransa'da yayın yapan 'Courrier International' dergisi Türkiye’nin uluslararası mücadelesine değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘süper kahram..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay