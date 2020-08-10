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Aktüel

GÜNCELLEME - Diyarbakır'da bir binada çıkan yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-10 22:12:03 -
GÜNCELLEME - Diyarbakır'da bir binada çıkan yangın söndürüldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü.

Bağcılar Mahallesi 1097. Sokak'ta bulunan Erbab Yaşam Sitesi'nde bir apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla yayılan alevler dolayısıyla bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle 1 kişi dumandan etkilendi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Apartmanın üst katındaki dairede çıkan yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.


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