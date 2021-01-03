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Aktüel GÜNCELLEME - Çorum'da dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren zanlı polise teslim oldu
Aktüel

GÜNCELLEME - Çorum'da dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren zanlı polise teslim oldu

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Yeniakit Publisher
2021-01-03 23:46:23 -
GÜNCELLEME - Çorum'da dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren zanlı polise teslim oldu

ÇORUM (AA) - Çorum'da dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren şüpheli polise teslim oldu.

Gülabibey Mahallesi'nde P.H'nin polis ekibine dini nikahla yaşadığı A.D'yi boğarak öldürdüğü ihbarında bulunması üzerine ekipler harekete geçti.

Kısa sürede ulaştıkları eve çelik kapıyı kırarak giren ekipler, A.D'yi yerde hareketsiz yatarken buldu.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.D, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.D. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayeti itiraf ederek polise teslim olan P.H. gözaltına alındı.


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