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Aktüel GÜNCELLEME - Çatalca'daki fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Çatalca'daki fabrikada çıkan yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-31 19:57:40 -
GÜNCELLEME - Çatalca'daki fabrikada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Çatalca'da bir saat fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çatalca Yolu Caddesi'ndeki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Farklı merkezlerden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada, 112 sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 8 kişiye ilk yardımda bulundu.

İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, fabrikada hasar oluştu.

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