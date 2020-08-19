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Aktüel GÜNCELLEME - Bursa'da zeytinci cinayetinin 3 şüphelisi tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Bursa'da zeytinci cinayetinin 3 şüphelisi tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-19 21:11:14 -
GÜNCELLEME - Bursa'da zeytinci cinayetinin 3 şüphelisi tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişinin el ve ayakları bağlı foseptikte ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Gemlik ilçesinde yakalanan katil zanlısı Erkan K. (52) ile cinayet sırasında bu kişiye yardım ettikleri ileri sürülen A.A. (42) ve A.A'nın (36), İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Polisin geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Erkan K'nin, kayınpederini öldürdüğü için 16 yıl hapis yattığı, zeytincilik firması sahibi maktul Sezai Katmer ile cezaevinden tanıştığı ve ondan önce tahliye edildiği öğrenildi.

Katmer'in firmasında çalışmaya başlayan Erkan K. ile 17 Mayıs'ta cezaevinden çıkan Sezai Katmer arasında zeytinlikteki bağ evinde mal paylaşımı yüzünden tartışma yaşandığı, cinayetin bu nedenle işlendiği belirtildi.

Ayrıca Erkan K'nin Katmer'i yaralayıp el ve ayaklarını bağlayarak foseptiğe attığı, beraberindeki 2 kişiyle yanından ayrıldıktan sonra Sezai Katmer'in öldüğü tespit edildi.

- Olay

Cezaevinden tahliye olduktan sonra haber alınamayan Sezai Katmer'in (45) yakınları, polise kayıp ihbarında bulunmuştu. Polisin yaptığı aramalar sırasında 12 Ağustos'ta, Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Yeniköy Yolu mevkisinde Katmer'in zeytincilik firmasının bağ evindeki foseptikte el ve ayakları bağlı bulunan cesedin, Sezai Katmer'e ait olduğu anlaşılmıştı. Cinayet Büro Amirliğinin 6 gün süren yoğun çalışmaları sonucu, katil zanlısı Erkan K. tabancasıyla Gemlik, diğer 2 şüpheli de Orhangazi'de gözaltına alınmıştı.

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