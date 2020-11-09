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Aktüel GÜNCELLEME - Bursa'da silahlı kavgada yaralanan kişi öldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Bursa'da silahlı kavgada yaralanan kişi öldü

YARALININ ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-09 17:27:44 -
GÜNCELLEME - Bursa'da silahlı kavgada yaralanan kişi öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir dinleme tesisinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, bir otomobille Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda bulunan Orhangazi Dinlenme Tesisleri'ne gelen Cihat A. (38) ile Özlem Ç. (34), henüz bilinmeyen nedenden tartışmaya başladı.

Bu sırada araçtan inen Özlem Ç, yanında bulunan tabancayla ateş ettiği Cihat A'yı yaraladı.

Yaralı, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Cihat A, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli kadın ise olay yerinde jandarma ekiplerince yakalandı.

Özlem Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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