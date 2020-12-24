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Aktüel GÜNCELLEME - Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Aktüel

GÜNCELLEME - Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

KADININ HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:47:29 -
GÜNCELLEME - Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, N.A. (56) idaresindeki 16 ABG 605 plakalı otomobil, Namazgah Mahallesi Işıklar Caddesi'nde durakta bekleyen Şehri Etser'e (55) çarptı.

Durağın arkasındaki apartmanın duvarına çarparak duran otomobil, binanın doğal gaz kutusuna da zarar verdi.

Etser'in ağır yaralandığı kazayı sürücü ise hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazayı görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alkollü olduğu iddia edilen N.A. ise Yıldırım Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.


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