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Aktüel GÜNCELLEME - Bursa'da eşini pompalı tüfekle öldüren koca tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Bursa'da eşini pompalı tüfekle öldüren koca tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2021-01-01 21:11:00 -
GÜNCELLEME - Bursa'da eşini pompalı tüfekle öldüren koca tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, eşini pompalı tüfekle öldüren koca tutuklandı.

Arabayatağı Mahallesi 1. Tunç Sokak'ta tartıştığı eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Selma T, tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan ve Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fahri T. tutuklandı.

Bursa'da Fahri T, dün tartıştığı karısı Selma T'yi (25) sokakta pompalı tüfekle ateş ederek ağır yaralamıştı. Eşinin başında bekleyen Fahri T, polislerin geldiğini fark edince kaçmıştı. Selma T, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, şüpheli ise kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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