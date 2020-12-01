  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Bursa'da cezaevi önünde işlenen cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Bursa'da cezaevi önünde işlenen cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-01 20:45:05 -
GÜNCELLEME - Bursa'da cezaevi önünde işlenen cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da bir kişinin, tutuklu oğlunu ziyaretinin ardından cezaevi önünde silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sadık Çayır'n (57), Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu önünde 27 Kasım'da öldürülmesiyle ilgili 30 Kasım'da gözaltına alınan S.K'ye, S.K. ve T.Ö'nün yardım ettiğini belirledi.

Ekipler, S.K. ve T.Ö.'yü Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde saklandıkları evlerde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı S.K. ile ona yardım ettiği öne sürülen S.K. ve T.Ö, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olayın geçmişi

Osmangazi ilçesinde taksi durağı ile oto kiralama firması çalışanları arasında, 7 Haziran'da, araç park etme meselesi nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada 1 kişi ölmüş, 5 kişi silahla yaralanmıştı. Olayda Sadık Çayır'ın oğlu A.Ç. de tutuklanmıştı.

Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumundaki oğlu A.Ç'yi 27 Kasım'da ziyaret eden Sadık Çayır, cezaevi önünde silahla vurularak öldürülmüştü.

Olaya ilişkin katil zanlısı S.K, 30 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya basınının gündemine oturan skandal görüntü! Öldürdüğü askerin bacağını...
Dünya

Dünya basınının gündemine oturan skandal görüntü! Öldürdüğü askerin bacağını...

Dünya basını, Avustralya askerinin, öldürdüğü Taliban askerinin protez bacağını bira içmek için kullandığı skandal görüntülere geniş yer ayı..
Yine Kılıçdaroğlu, yine skandal! Erdoğan'a hakaret etti
Siyaset

Yine Kılıçdaroğlu, yine skandal! Erdoğan'a hakaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti.
ABD'den S-400 açıklaması
Gündem

ABD'den S-400 açıklaması

Sinop’ta test edilen S-400’lerden rahatsız olan ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson skandal ifadelere yer verdi. Bailey Hutc..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay