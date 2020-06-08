GÜNCELLEME - Bursa merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

BURSA (AA) - Bursa merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 35'i yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 12 zanlı ile FETÖ'nün iletişim yöntemlerinden olduğu bilinen sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen 18 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Örgüt faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen 11 zanlı için de gözaltı kararı çıkarıldı.

Hakkında yakalama kararı verilen bir kişinin ise suçu başka soruşturma kapsamında olduğundan dosyası ayrıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, söz konusu 41 şüphelinin yakalanması için Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Elazığ, Isparta, Ordu, Trabzon, Yalova, Ağrı, Nevşehir, Kırklareli, Denizli ve Amasya'da belirlenen adreslere operasyon başlattı.

Zanlılardan 5'inin muvazzaf astsubay, birinin muvazzaf uzman çavuş, birinin emekli astsubay, 7'sinin kapatılan askeri okul öğrencisi ile 4'ünün "mahrem imam" olduğu öğrenildi.

Bu kişilerden 35'ini gözaltına alan ekipler, diğer 6 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.