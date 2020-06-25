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Aktüel

GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın

Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı - İtfaiye erinin kaplumbağayı, bir vatandaşın da kedi yavrusunu yangından kurtardığı anlar görüntülendi YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-25 19:04:36 -
GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde site ile villaların yakınındaki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, 4 arazöz ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yerleşim yerlerini tehdit eden yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

- İtfaiye aracını durdurup, kaplumbağayı kurtardı

Öte yandan, alevlerin ortasında kalan kedi yavrusu ise söndürme çalışmasına destek veren bir vatandaş tarafından son anda kurtarıldı. İtfaiyenin hortumuyla yıkanan kedi yavrusu daha sonra veterinere götürüldü.

Yangın bölgesine giden itfaiye ekibinin, aracını durdurup yol orasında kalan kaplumbağayı kurtararak yolun kenarına aldığı anlar ise fotoğraf karesine yansıdı.


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