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Aktüel GÜNCELLEME - Başkentte apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu
Aktüel

GÜNCELLEME - Başkentte apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu

Kimlikleri tespit edilen gençlerin, garajda ısınmak için çalıştırdıkları araçların egzozundan zehirlendikleri şüphesi üzerinde duruluyor GENÇLERİN İSİMLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2021-01-02 11:02:38 -
GÜNCELLEME - Başkentte apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanda zehirlenme vakası olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler, binanın kapalı garajında 25 yaşındaki Hüseyin Şahinoğlu ve Halil İbrahim Altıntaş ile 24 yaşındaki Burak Karakoç'u hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler adli tıpa götürüldü.

Gençlerin, Şahinoğlu'nun oturduğu apartmanın kapalı otoparkında ısınmak için çalıştırdıkları iki otomobilin egzozundan zehirlendikleri şüphesi üzerinde duruluyor.

Şahinoğlu'nun 1,5 aylık ve 2,5 yaşlarında iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

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