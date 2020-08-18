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Aktüel GÜNCELLEME - Başhekim ve güvenlik görevlisine saldıran 2 hasta yakını tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Başhekim ve güvenlik görevlisine saldıran 2 hasta yakını tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-18 16:50:31 -
GÜNCELLEME - Başhekim ve güvenlik görevlisine saldıran 2 hasta yakını tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, başhekim ve güvenlik görevlisine saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 hasta yakınından 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, özel bir hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında refakatçi kabul edilmemesine sinirlenen hasta yakınları, başhekim Op. Dr. Ufuk Şenel ve güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu'na saldırdı.

Olayda Şenel ve Terzioğlu çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastane yönetimi, hasta yakınları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler S.Y, D.Y. ve E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden S.Y. ve D.Y, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastane personeli, hastane önünde toplanarak saldırıyı protesto etti.

Öte yandan saldırı anı, hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının önerdiği bütün önlemlerin hastanede alındığı belirtildi.

Bu kapsamda hasta yakınlarının dışarıda kalmasının daha uygun olacağının belirtilmesine rağmen kurallara uyulmadığı aktarılan açıklamada, "Eşinin tedavisi bittikten sonra hasta yakını, yanına 4-5 kişi alarak güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu'nu metal sopalarla darbedip omzunun çıkmasına ve çeşitli darbeler almasına neden olmuştur. Başhekim Şenel'in, olay sırasında burnu kırılmıştır. Ülkemizin salgın mücadelesinden geçtiği bu dönemde tüm sağlık çalışanlarımıza halkımızın yardım etmesi beklenirken, şiddet olayları telafisi olmayan yaralar açmaktadır. Ülkemizin bu süreçte tüm kurumlarla birlik ve beraberlik içinde davranması ve sağlık çalışanlarının desteklenmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

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