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Aktüel

GÜNCELLEME - Bartın'da asfalt tankerinin altında kalan işçi öldü

İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-11 19:18:08 -
GÜNCELLEME - Bartın'da asfalt tankerinin altında kalan işçi öldü

BARTIN (AA) - Bartın'da asfalt tankerinin altında kalarak ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ekiplerce Bartın-Zonguldak kara yolunun Akmanlar köyü mevkisinde yürütülen asfaltlama çalışması sırasında işçi Sedat Küçükekenci (62), Ergün M. yönetimindeki zift tankerinin altında kaldı.

Ağır yaralanan Küçükekenci, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada iki ayağının koptuğu öğrenilen işçi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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