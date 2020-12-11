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Aktüel GÜNCELLEME - Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Aktüel

GÜNCELLEME - Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Vali Hasan Şıldak: - "Şu an için Valiliğimize intikal eden olumsuz bilgi ve ihbar bulunmamaktadır" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 19:02:44 -
GÜNCELLEME - Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.37'deki depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin depreme ilişkin gerekli incelemeleri sürdürdüğünü belirterek, "Şu an için Valiliğimize intikal eden olumsuz bilgi ve ihbar bulunmamaktadır." dedi.


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