  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın 30 dekarlık alana zarar verdi YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI VE DİĞER DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-12 17:07:50 -
GÜNCELLEME - Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Akçakonak Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Yangına havadan 4 helikopter, karadan da 15 arazöz ve 70 yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi.

Aydın itfaiyesi ekipleri ile çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarında ekiplere destek verdi.

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle ekipler müdahalede güçlük çekti.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na yakın alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 30 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı