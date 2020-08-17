  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Aydın'da zirai alanda çıkan yangın Priene Antik Kenti'ndeki ağaçlara sıçradı

Söke ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Priene Antik Kenti'nde zirai ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangında 50 dekarlık alan zarar gördü - YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-17 21:22:44 -
GÜNCELLEME - Aydın'da zirai alanda çıkan yangın Priene Antik Kenti'ndeki ağaçlara sıçradı

AYDIN (AA) - Söke ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Priene Antik Kenti'nde zirai ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Güllübahçe Mahallesi'nde zirai alanda çıkan yangın, Priene Antik Kenti'ndeki ağaçlara da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye gönderildi.

Yangına havadan 4 helikopter, karadan ise 15 arazöz ve 60 yangın söndürme işçisi müdahale etti.

Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında 50 dekarlık alan zarar gördü.

Söke Kaymakamı Soner Zeybek de bölgeye giderek durum hakkında bilgi aldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail Bahreyn ve Umman ile de normalleşme bekliyor
Dünya

İsrail Bahreyn ve Umman ile de normalleşme bekliyor

İsrail İstihbarat Bakanı, BAE’den sonra Bahreyn ve Umman ile de nomralleşme beklediğini açıkladı.
Yunanistan'da şiddetli deprem
Dünya

Yunanistan'da şiddetli deprem

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Hulusi Akar’ın Libya ziyaretinde dikkat çeken detay! Katar da katıldı
Gündem

Hulusi Akar’ın Libya ziyaretinde dikkat çeken detay! Katar da katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da resmi temaslarda bulunmak Trablus'a geldi.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı