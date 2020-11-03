GÜNCELLEME - Avusturya'nın başkenti Viyana'daki saldırıda iki kişi öldü

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısında iki kişinin öldüğü duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harald Sörös, Avusturya Haber Ajansına (APA) yaptığı açıklamada, saldırıda iki kişinin öldüğünü söyledi.



Sörös, çatışma esnasında bir sivilin yanı sıra saldırganlardan birinin öldüğünü ifade etti.



Öte yandan Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

- "Çok sayıda yaralı ve ölümüz var"



İçişleri Bakanı Karl Nehammer, düzenlendiği basın toplantısında terör saldırısına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Nehammer, Avusturya tarihinin zor günlerinden birinin yaşandığını vurgulayarak, "Ne yazık ki çok sayıda yaralı ve ölümüz var. Özel birimlerimizin özverili mücadelesi sonucunda bir saldırgan etkisiz hale getirildi. Şu anki son bilgilere göre bir saldırgan da kaçak durumunda." şeklinde konuştu.

Vatandaşların çok zorunlu olmadığı müddetçe evlerinden çıkmaması uyarısını yineleyen Nehammer, saldırının yaşandığı birinci Viyana'dan uzak durulması gerektiğini belirterek, çocukların okullara gönderilmemesi çağrısında bulundu.

Öte Yandan Avusturya Yahudi Cemaati Başkanı Oskar Deutsch, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının yaşandığı bölgedeki sinagogun kapalı olduğunu ancak söz konusu sinagogun hedef olup olmadığının henüz bilinmediğini kaydetti.

Saldırıda Recep Tayyip Gültekin isimli bir Türk genci de hafif yaralandı.



