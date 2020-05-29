GÜNCELLEME - Askerden izne gelen genç silahlı saldırı sonucu öldü
ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI EKLENDİ
SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.
Furkan Demircan (21), Liman Mahallesi Nebiler Caddesi'nde motosikletle seyir halindeyken arkadan otomobille gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Pompalı tüfekle ateş edilen Demircan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yeri çevresine güvenlik şeridi çekildi.
Demircan'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Silahla ateş ettiği öne sürülen F.Ç, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Asayiş Şubesi Cinayet Bürosuna götürüldü.
Demircan'ın Tekirdağ'da askerlik yaptığı, memleketi Samsun'a izinli olarak geldiği öğrenildi.