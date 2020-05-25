GÜNCELLEME - Ardahan'da şiddetli fırtına çatıları uçurdu

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.

Kentte gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, sabaha doğru etkisini arttırdı.

Bu nedenle kent merkezindeki enerji nakil hatları zarar görünce elektrik kesintisi yaşandı.

Bazı evlerin çatısını uçuran fırtına sırasında Halil Efendi Mahallesi'ndeki bir aydınlatma direğinin üzerindeki leylek yuvasında yangın çıktı.

Vatandaşlardan Salih Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırtınanın çok şiddetli olması dolayısıyla hayatın olumsuz etkilendiğini belirterek, "Leylek yuvasında çıkan yangın şükür kısa sürede söndürüldü. Yangın elektrik hatlarından kaynaklı çıktı." diye konuştu.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı da AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırtınanın il genelinde yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Kentte çok sayıda binanın çatısının zarar gördüğünü anlatan Masatlı, nakil hatlarının zarar görmesi sebebiyle bazı köy ve mahallelere de enerji veremediklerini belirtti.

Vali Masatlı, şunları kaydetti:

"Sevindirici olan can kaybımız yok, şükür hiç bir vatandaşımızın burnu kanamadı. Bugün oluşan fırtına, Posof ilçemizde kısmen olmak üzere Ardahan ve diğer ilçelerimizin tamamında etkili oldu. Şu an Ardahan merkezde iki mahallemizde kısmen olmak üzere 59 köyümüze enerji veremiyoruz. Bunların bazıları tedbir amaçlı kesinti. 36 aydınlatma direği yıkıldı. Kaç binada ne kadar hasar oluştuğunu da ekiplerimiz belirleyecek."

Masatlı, hasarların en kısa sürede tespiti için AFAD başta olmak üzere tüm birimlerin görev başında olduğunu sözlerine ekledi.