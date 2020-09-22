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Aktüel GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda bulunan kadının cenazesi toprağa verildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda bulunan kadının cenazesi toprağa verildi

Bıçakla öldürüldüğü tespit edilen Duygu Çelikten'in katil zanlısı aranıyor CENAZENİN TOPRAĞA VERİLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:29:08 -
GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda bulunan kadının cenazesi toprağa verildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da 13 gündür kayıp olarak aranırken ormanlık alanda öldürülmüş halde bulunan 30 yaşındaki Duygu Çelikten'in cenazesi toprağa verildi.

Antalya Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılan Çelikten'in cenazesi ailesi tarafından morgdan alındı. Cenazenin teslim alındığı sırada Çelikten'in yakınları gözyaşı döktü.

Genç kadın, cenaze namazının ardından Kurşunlu Mezarlığında toprağa verildi.

Bıçakla öldürüldüğü tespit edilen Duygu Çelikten'in katil zanlısı olduğu iddiasıyla bir kişinin arandığı bildirildi.

- Annesi ayakkabı ve takılarından teşhis etmiş

Öte yandan, cenazenin ilk bulunduğu sırada annesi tarafından ayakkabılarından ve üzerindeki takılardan teşhis edildiği öğrenildi. Daha sonra kan örnekleri ile DNA eşleştirmesi yapılarak cesedin Çelikten'e ait olduğunun kesinleştiği belirtildi.

- Olay

Antalya'da 13 gün önce ailesinin kayıp müracaatı yaptığı 2 çocuk annesi Duygu Çelikten için arama çalışması başlatan polis ekipleri, genç kadının kaybolmadan önce bindiği otomobilin Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alanda görüldüğünü belirlemişti. Bunun üzerine arama çalışmalarını dün bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, kadının cesedini üzeri taş ve toprakla örtülmüş olarak bulmuştu.

Yaklaşık 10 günlük olduğu tahmin edilen cesette yapılan incelemede, sırt bölgesinde iki bıçak darbesi tespit edilmiş, polis ekiplerince, olayın faili veya faillerinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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