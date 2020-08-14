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Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'da Cezayirli emlakçı, otomobilinin bagajında ölü bulundu

Otopside emlakçının vücudunda 20 kesik izine rastlandı DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-14 16:16:24 -
GÜNCELLEME - Antalya'da Cezayirli emlakçı, otomobilinin bagajında ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'da Cezayirli emlakçı Mohamed Mekki'nin cesedi, otomobilinin bagajında bulundu.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin bagajından yere kan damladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bagajda erkek cesedi buldu.

Cesedin otomobilin sahibi Cezayirli 44 yaşındaki Mohamed Mekki'ye ait olduğu tespit edildi.

Mekki'nin cesedi, otopsi işlemleri için adli tıp morguna götürüldü.

Yapılan otopside, Mekki'nin göğüs ve kol bölgesinde 20 kesik izine rastlanıldı.

Sarah Deramchi Mekki'nin 11 gün önce, emlakçılık yapan eşinin kayıp olduğunu belirterek polise başvurduğu öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mekki'nin son görüştüğü kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Ekiplerin, Mekki'nin eşinin verdiği ifade doğrultusunda araştırma yaptığı öğrenildi.

Mekki'nin cenazesinin Cezayir'e gönderileceği belirtildi.

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