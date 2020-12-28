GÜNCELLEME - Aksaray'da bıçaklı "yol vermeme" kavgasında tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da trafikte "yol vermeme" yüzünden çıkan kavgada taştıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray-Adana kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda araçlarıyla seyir halinde olan Yaşar T. ve babası Salim T. ile diğer aracın sürücüsü Abdülkadir Ö. arasında yol vermeme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdülkadir Ö, Salim T'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Salim T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli Abdülkadir Ö, jandarma ekiplerince, merkeze bağlı Dikmen köyünde saklandığı evde suç aletiyle yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.