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Aktüel

GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Datça Kaymakamı Mesut Çoban: - "Depremle ilgili ilçemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır" KAYMAKAM AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-27 11:36:16 -
GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

MUĞLA (AA) - Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de saat 04.09'da 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,05 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 290 ila 295 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

Öte yandan aynı bölgenin yakınlarında saat 03.40'ta 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, "Depremle ilgili ilçemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır." dedi.

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