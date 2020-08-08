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Aktüel

GÜNCELLEME - Ağrı'da nişan hazırlığı için kuaföre giden kadın, trafik kazasında hayatını kaybetti

KADININ CENAZESİNİN TOPRAĞA VERİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-08 17:33:23 -
GÜNCELLEME - Ağrı'da nişan hazırlığı için kuaföre giden kadın, trafik kazasında hayatını kaybetti

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Tutak ilçesinde, nişan hazırlıkları için kuaföre giden çiftin bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu, kadın hayatını kaybetti, nişanlısı ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

Akşam yapacakları nişan merasimine hazırlanmak için kuaföre giden Gülten Kutluay (19) ve nişanlısı Bülent Tanay'ın içinde bulunduğu Serkan Tanay yönetimindeki 34 VZ 4129 plakalı kamyonet, Karaağaç köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, Kutluay olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan nişanlısı Tanay ile sürücü Serkan Tanay (25) ve araçta bulunan Sevim Yamak (12) yaralandı.

Köylüler tarafından Tutak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Ağrı'ya sevk edildi.

- Gözyaşları içinde toprağa verildi

Kutluay'ın cenazesi Tutak Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınlarınca alınarak Adakent köyüne getirildi.

Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Gülten Kutluay'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mutlu günleri, trafik kazasıyla acıya dönüşen aile fertlerinin, cenaze merasiminde güçlükle ayakta durdukları gözlendi.


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