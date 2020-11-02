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Aktüel GÜNCELLEME - Adana'da yıldırım düşen enerji tesisindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Aktüel

GÜNCELLEME - Adana'da yıldırım düşen enerji tesisindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Enerji üretiminde kullanılan tarımsal atık balyalarının depolandığı açık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor YANGININ DEVAM ETTİĞİ VE YILDIRIMIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-02 22:41:58 -
GÜNCELLEME - Adana'da yıldırım düşen enerji tesisindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

ADANA (AA) - Adana'da biyokütle enerji tesisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Zağarlı Mahallesi'ndeki biyokütle enerji tesisine ait açık alanda bulunan tarımsal atık balyalarının depolandığı sahaya yıldırım düştü.

Bu nedenle enerji üretiminde kullanılan tarımsal atık balyaları alev aldı.

Yıldırımının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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