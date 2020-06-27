GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAY EKLENDİ
ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Kozan yolu Coşarlar Mahallesi'nde tarlada yakılan anız nedeniyle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 3 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 15 arazöz, 5 su tankı, 4 iş makinası ve yaklaşık 100 orman işçisiyle karadan müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangın, 2 hektar ormanlık alanda zarara yol açtı.