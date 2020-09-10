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Aktüel GÜNCELLEME - Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Aktüel

GÜNCELLEME - Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-10 16:46:17 -
GÜNCELLEME - Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

ADANA (AA) - Adana merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 22 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında polis okulu öğrencilerinin "mahrem imamı" olduğu belirtilen aktif görevdeki astsubay ile 2 öğretmen, 1 SGK memuru, 6 özel sektör çalışanı ve aktif görevdeki polislerin bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ekiplerce, Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Konya, Karaman, Hatay, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzurum, Elazığ ve Van'da düzenlenen operasyonda zanlıların tamamı gözaltına alındı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.


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