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Aktüel

GÜNCELLEME - Adalar'da belediye binasına ateş açan şüpheli gözaltına alındı

ADALAR KAYMAKAMLIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:53:21 -
GÜNCELLEME - Adalar'da belediye binasına ateş açan şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Adalar'da, suyunun kesildiğini iddia ederek belediye binasına ateş açan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sabah Büyükada Maden Mahallesi Altınordu Caddesi'ndeki Adalar Belediyesinin önüne gelen bir kişi, yanındaki pompalı tüfekle belediye binasına ateş açtı.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 70 yaşındaki Murat Ş. gözaltına alındı.

Şüphelinin, suyunun kesildiği için söz konusu olayı gerçekleştirdiği bildirildi.

Zanlının gözaltındaki işlemleri sürüyor.

Adalar Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 06.00 sıralarında Adalar Belediye binasına gelen ilçemiz sakinlerinden 1950 doğumlu M.Ş, evinin suyunun kesilmesi nedeniyle belediye hizmet binasına 7 el pompalı tüfekle ateş etmiştir. Binanın camlarında maddi hasar meydana gelmiştir. Şahıs olayda kullanılan tüfekle ele geçirilmiş olup, konuya ilişkin başlatılan adli işlemler devam etmektedir."

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