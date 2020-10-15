GÜNCELEME - Pakistan'da askerlere saldırı: 14 ölü
Kuzey Veziristan'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ
İSLAMABAD (AA) - Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bir konvoya eşlik eden güvenlik güçlerine teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 11'i asker, 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, Karaçi'den Gwadar’a giden Pakistan Petrol ve Gaz Geliştirme Şirketinin konvoyuna eşlik eden güvenlik güçlerine Ormara kasabasında teröristler tarafından saldırı düzenlendi.
Saldırıda 11’i asker 14 kişi hayatını kaybetti.
Saldırının gerçekleştiği kara yolu trafiğe kapatılırken, güvenlik görevlileri bölgede operasyon başlattı.
Öte yandan, Başbakan İmran Han, söz konusu saldırıya tepki gösterirken, hayatını kaybeden asker ve sivillerin ailelerine başsağlığı diledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu teröristler, bölgede güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.
Ülkede böylelikle bir günde gerçekleşen iki ayrı saldırıda 17'si asker 20 kişi hayatını kaybetti.
- Kuzey Veziristan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kuzey Veziristan’da askeri konvoya düzenlenen bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Bugün Kuzey Veziristan’da güvenlik kuvvetlerinin konvoyunun geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 asker yaşamını yitirmişti.