GÜNCELELEME 6 - Kahramanmaraş'ta polis ekibine silahla ateş edildi: 1 şehit, 1 yaralı

ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş'ta oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden ekibe silahla ateş edilmesi sonucu bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı, saldırgan yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'daki cinayetten aranan M.K'nın (22) eşkaline uygun birinin Kahramanmaraş İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu saptandı. Bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3. katta bulunan otel odasına gittikleri sırada üst kat merdiven boşluğundan polislere ateş edildi.

Yaralanan iki polisten biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Özel harekat polisleri otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da bölgeye gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Otelden kaçan zanlının yakalanması için şehrin giriş ve çıkışları kontrol noktalarıyla kapatıldı, durdurulan araçlarda kimlik kontrolü yapıldı.

- Av malzemeleri satılan iş yerinden mermi alırken yakalandı

Ekipler, zanlı M.K'yı, Oduncular Sitesi'ndeki av malzemelerinin satıldığı iş yerinden mermi alırken yakaladı.

Yaralı yakalanan şüpheli, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim ek hizmet binasına kaldırıldı.

Zanlının hastaneye getirilişi sırasında çevredekiler tepki gösterdi.

Bu arada, zanlıyla irtibatlı olduğu tespit edilen S.Ç. (22) de gözaltına alındı. M.K'nın, Kahramanmaraş'a geldiğinde S.Ç'nin yanında 2-3 gün kaldığı anlaşıldı.



Zanlının otelden kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda otelin kapısından koşarak çıkan şüphelinin kalabalığın arasında hızlıca ilerlemesi yer aldı.

- "O cani inşallah bir daha gün yüzü görmez"

Zanlı M.K'nın, Antalya'da 27 Kasım'da 24 yaşındaki Aykut Çakal'ı el ve ayaklarını bağladıktan sonra Suriyeli şüpheli M.G. ile boğarak öldürdükten sonra ormanlık alana gömdüğü ileri sürüldü.



M.K'nın, mağdura ait otomobili Muratpaşa ilçesinde bir galericiye 86 bin liraya sattığı anlaşıldı. Satış sırasında Suriyeli M.G'nin, yüzü kendisine benzeyen öldürdükleri Çakal'ın yerine geçtiği ifade edildi. M.G'nin, Çakal gibi davranarak noter işlemlerini yaptığı belirlendi.



Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.K'nın cinayeti işleyip önce memleketi Isparta'ya giderek ailesine 1000 lira verdiğini ardından İzmir, Gaziantep ve son olarak Kahramanmaraş'a geçtiğini tespit etti.

Aykut Çakal'ın İstanbul'da yaşayan ablası Aygül Dalkıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis memuru şehit olduğu için çok üzgün olduğunu söyledi.

Katil zanlısının en ağır cezayı alması gerektiğini ifade eden Dalkıç, "Kardeşimin cinayet şüphelisinin yakalandığına polisimizin şehit olması nedeniyle sevinemedim. Çok üzgünüm. O cani inşallah bir daha gün yüzü görmez. Ömrü hapishanelerde biter." dedi.