İş arayan pek çok kişi güncel ilanları araştırıyor. Son olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, başvuru şartları nelerdir?

Güncel kamu personel alımı ilanları | Hakimler ve Savcılar Kurulu personel alımı başvuru şartları

Hakimler ve Savcılar Kuruluna 15 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli şoför ve 7 sözleşmeli hizmetli alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, başvurular şahsen yapılacak, posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylar, 30 Mayıs-3 Haziran'da "www.hsk.gov.tr" adresinde yer alan "2022 yılı Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı İş Talep Formu"nu doldurarak gerekli belgelerle başvuruda bulunacak.

2020 KPSS puanı esas alınarak yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucu ile öğrenim durumuna göre 15 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli şoför ve 7 sözleşmeli hizmetli alınacak.

Başvurular 30/05/2022 tarihinde başlayıp, 03/06/2022 tarihi mesai bitimi (saat:17:00) itibarıyla sona erecektir.

Sözleşmeli büro personeli pozisyonu için yapılacak sınav uygulama sınavı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının

5 katı olan 75 aday arasına girenler uygulama sınavına (klavye sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Uygulama sınavı 11/06/2022 Cumartesi günü saat 09:00'da Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Uygulama sınavında başarılı olanlar için 21/06/2022 tarihinde saat 09:00’dan itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır.

Sözleşmeli şoför pozisyonu için yapılacak sınav uygulama sınavı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. KPSS (B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 25 aday arasına girenler uygulama sınavına (direksiyon sınavı) katılmaya hak kazanacaktır.

Uygulama sınavı 11/06/2022 Cumartesi günü saat 11:00’de Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde (Şefkat Mahallesi Dr. Besim Ömer Caddesi No:61 Keçiören/Ankara) yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Uygulama sınavında başarılı olanlar için 22/06/2022 tarihinde saat 09:00’dan itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır.

Sözleşmeli hizmetli pozisyonu için ise KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 35 aday arasına girenler sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 22/06/2022 tarihinde saat 13:00’den itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır. Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

HSK personel alımı başvuru şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Son başvuru günü olan 03/06/2022 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

3- Sözleşmeli büro personeli için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına (Usulüne uygun sertifika veya kurs bitirme belgesi ibraz etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.) sahip bulunmak,

4- Sözleşmeli şoför pozisyonu için en az lise veya dengi okul mezunu olmak ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az B sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5- Sözleşmeli hizmetli pozisyonu için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

7- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

8- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

9- Sözleşmeli büro personeli pozisyonu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

10- Sözleşmeli şoför ve hizmetli pozisyonu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

11- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.