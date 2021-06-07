Güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatı alış - satış rakamları 2021
Bugün altın almak veya bozdurmak isteyenler güncel altın fiyatları ne kadar? sorusunu yöneltiyor. Gram altın, çeyrek altın fiyatı hala yükselişte mi merak konusu. Altın fiyatları bugün ne kadar? Güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatı alış - satış rakamları 2021. İşte 7 Haziran altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,882 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 7 Haziran’da gram altın 524 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021... 7 Haziran 2021 güncel altın fiyatları...
7 Haziran altın fiyatları
Gram altın alış fiyatı 524 lira 30 kuruşken satışı ise 524 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 855 lira satış fiyatı 860 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
Ons
Alış: 1.882,31 dolar
Satış: 1.882,50 dolar
Gram
Alış: 524,30 lira
Satış: 524,50 lira
Çeyrek
Alış: 855,57 lira
Satış: 860,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 3.473,00 lira
Satış: 3.511,00 lira