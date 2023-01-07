Güncel altın fiyatları | Gram altın ne kadar?
Altın alacak ya da satacak olanlar güncel rakamları merak ediyor. Bu sebeple sık sık (Gram altın ne kadar oldu?' sorusunun cevabı araştırılıyor.
Yeni günle birlikte pek çok kişi bugün altının kaç liradan işyel gördüğünü araştırıyor. Bilindiği gibi haftanın son işlem günü 6 Ocak Cuma'ydı. Bu sebeple hafta sonu altın kapanış fiyatıyla işlem görmeye devam ediyor.
Güncel altın fiyatları | Gram altın ne kadar?
Gram altın
Alış: 1.122,86 TL
Satış: 1.123,00 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.846,00 TL
Satış: 1.881,00 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.846,00 TL
Satış: 1.881,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.682,00 TL
Satış: 3.761,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 7.391,00 TL
Satış: 7.494,00 TL
Reşat altını
Alış: 7.423,47 TL
Satış: 7.526,95 TL
22 ayar bilezik
Alış: 1.034,31 TL
Satış: 1.056,00 TL