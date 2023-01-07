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Ekonomi Güncel altın fiyatları | Gram altın ne kadar?
Ekonomi

Güncel altın fiyatları | Gram altın ne kadar?

Altın alacak ya da satacak olanlar güncel rakamları merak ediyor. Bu sebeple sık sık (Gram altın ne kadar oldu?' sorusunun cevabı araştırılıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 08:34:00 -
Güncel altın fiyatları | Gram altın ne kadar?

Yeni günle birlikte pek çok kişi bugün altının kaç liradan işyel gördüğünü araştırıyor. Bilindiği gibi haftanın son işlem günü 6 Ocak Cuma'ydı. Bu sebeple hafta sonu altın kapanış fiyatıyla işlem görmeye devam ediyor.

Güncel altın fiyatları | Gram altın ne kadar?

Gram altın

Alış: 1.122,86 TL

Satış: 1.123,00 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.846,00 TL

Satış: 1.881,00 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.846,00 TL

Satış: 1.881,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.682,00 TL

Satış: 3.761,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 7.391,00 TL

Satış: 7.494,00 TL

Reşat altını

Alış: 7.423,47 TL

Satış: 7.526,95 TL

22 ayar bilezik

Alış: 1.034,31 TL

Satış: 1.056,00 TL

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