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Ekonomi Güncel altın fiyatları | Gram altın ne kadar?
Ekonomi

Güncel altın fiyatları | Gram altın ne kadar?

Çeyrek ne kadar oldu? | Altın yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi yeni haftayla birlikte altının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, gram altın ne kadar? | Çeyrek altın ne kadar? | 22 ayar bilezik ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-11-16 10:31:00 -
Güncel altın fiyatları | Gram altın ne kadar?

Bugün altın ne kadar? Altın her dönem yatırımcısının yüzünü güldüren araçlardan biridir. Ancak koronavirüs salgını sürecinde altın daha da yükseldi. Peki, bugün altın ne kadar oldu?

Güncel altın fiyatları | Gram altın ne kadar?

                                               ALIŞ                       SATIŞ

Gram altın                          463,06                  463,12

Çeyrek altın                        753,40                  765,50

Yarım altın                          1.506,90               1.528,60

Cumhuriyet altını                3.014,70               3.046,50

Reşat altın                           3.047,17               3.079,45

22 ayar bilezik gr                419,69                  435,92

18 ayar bilezik gr                198,84                  230,80

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