Güncel altın fiyatları | Gram altın ne kadar?
Çeyrek ne kadar oldu? | Altın yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi yeni haftayla birlikte altının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, gram altın ne kadar? | Çeyrek altın ne kadar? | 22 ayar bilezik ne kadar?
Bugün altın ne kadar? Altın her dönem yatırımcısının yüzünü güldüren araçlardan biridir. Ancak koronavirüs salgını sürecinde altın daha da yükseldi. Peki, bugün altın ne kadar oldu?
Güncel altın fiyatları | Gram altın ne kadar?
ALIŞ SATIŞ
Gram altın 463,06 463,12
Çeyrek altın 753,40 765,50
Yarım altın 1.506,90 1.528,60
Cumhuriyet altını 3.014,70 3.046,50
Reşat altın 3.047,17 3.079,45
22 ayar bilezik gr 419,69 435,92
18 ayar bilezik gr 198,84 230,80