Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İndirim geldi mi?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Dün tekrar 110 dolar seviyesini aşan Brent petrol, 29 Haziran sabahına hafif düşüşle başladı. Uluslararası piyasada Brent petrol fiyatı 113,02 dolardan işlem görüyor. Hem brent petrol fiyatlarının hem de dolar kurunun düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim görünmekte.

Motorine indirim ne kadar?

Dolar ve brent petrol fiyatlarındaki artış sonrası üst üste gelen zamlarla fiyatı hızla artan motorinde dün gecenin ardından bugün de indirim var. Son alınan karar ile bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatına 2,50 lira indirim yapıldı. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, motorinde uygulanan 2,50 liralık indirime bu gece yarısından geçerli 84 kuruş daha destek gelecek. İki günde toplam indirim 3,34 kuruş olacak. 29 Haziran Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

istanbul güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 27,26 TL

Motorin: 37,50 TL

LPG: 11,97 TL

İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 27,37 TL

Motorin: 27,54 TL

LPG: 12,09 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 27,35 TL

Motorin: 27,54 TL

LPG: 12,29 TL