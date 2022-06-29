Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İndirim geldi mi?
Brent petrol ve dolar kurundaki düşüşün ardından, araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceğini merak eder oldu. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte petrol fiyatları yukarı yönlü hareket etmeyi sürdürmekte. Petrolün yükselmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına zam gelmekte. BDDK’nın kararı sonrası dolar kurunda geri çekilme söz konusu oldu. Doların düşmesiyle birlikte motorin, benzin fiyatları için gözler indirim haberlerinde. Peki akaryakıt fiyatına ne kadar indirim geldi? İşte güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları ve son dakika gelişmesinin detayları…
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Dün tekrar 110 dolar seviyesini aşan Brent petrol, 29 Haziran sabahına hafif düşüşle başladı. Uluslararası piyasada Brent petrol fiyatı 113,02 dolardan işlem görüyor. Hem brent petrol fiyatlarının hem de dolar kurunun düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim görünmekte.
Motorine indirim ne kadar?
Dolar ve brent petrol fiyatlarındaki artış sonrası üst üste gelen zamlarla fiyatı hızla artan motorinde dün gecenin ardından bugün de indirim var. Son alınan karar ile bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatına 2,50 lira indirim yapıldı. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, motorinde uygulanan 2,50 liralık indirime bu gece yarısından geçerli 84 kuruş daha destek gelecek. İki günde toplam indirim 3,34 kuruş olacak. 29 Haziran Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...
istanbul güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 27,26 TL
Motorin: 37,50 TL
LPG: 11,97 TL
İzmir güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 27,37 TL
Motorin: 27,54 TL
LPG: 12,09 TL
Ankara güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 27,35 TL
Motorin: 27,54 TL
LPG: 12,29 TL